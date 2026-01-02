시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FORTUNAFX CLUB COACH IJAT
M Jody Pratama

FORTUNAFX CLUB COACH IJAT

M Jody Pratama
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 20%
EGlobalTrade-Classic
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
100
이익 거래:
73 (73.00%)
손실 거래:
27 (27.00%)
최고의 거래:
193.00 USD
최악의 거래:
-145.75 USD
총 수익:
1 701.57 USD (62 643 pips)
총 손실:
-724.20 USD (42 279 pips)
연속 최대 이익:
12 (387.10 USD)
연속 최대 이익:
387.10 USD (12)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
40.63%
최대 입금량:
97.15%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
100
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
4.18
롱(주식매수):
71 (71.00%)
숏(주식차입매도):
29 (29.00%)
수익 요인:
2.35
기대수익:
9.77 USD
평균 이익:
23.31 USD
평균 손실:
-26.82 USD
연속 최대 손실:
3 (-57.90 USD)
연속 최대 손실:
-145.75 USD (1)
월별 성장률:
19.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.98 USD
최대한의:
233.70 USD (4.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.39% (233.70 USD)
자본금별:
10.29% (520.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDi 96
BTCUSDi 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDi 968
BTCUSDi 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDi 964
BTCUSDi 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +193.00 USD
최악의 거래: -146 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +387.10 USD
연속 최대 손실: -57.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EGlobalTrade-Classic"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

‼️‼️‼️FORTUNA FX CLUB‼️‼️‼️

Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya. 

BENEFIT yang di dapat di antaranya:
                       👇🏻
                       👇🏻
💥💥💥FASILITAS VVIP💥💥💥

💥SIGNAL TRADING
💥MAPPING SETIAP HARI
💥STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS) 
💥TRADE BARENG
💥MONEY MANAGEMENT
💥KONSULTASI LIFETIME
💥DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
💥 INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT 

Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI 👇👇👇👇

 Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini 👇👇👇:

‼️ FORTUNAFXCLUB.COM ‼️

Lalu deposit Minimal 100$

CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini 👇👇👇


•TIDAK MENERIMA JOKI AKUN
•TITIP DANA
•INVESTASI

DM Ke Admin di bawah ini 

Admin  1 : @Fortunafxclub
Admin 2 : @Ijatfortuna


Admin yg Asli hanya yg di atas 👆


‼️‼️WARNING ‼️‼️ 
TRADING MEMILIKI RESIKO YANG SANGAT TINGGI , JANGAN COBA COBA TRADING JIKA BELUM PAHAM , DAN HARUS UMUR 20+
리뷰 없음
2026.01.06 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.04 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FORTUNAFX CLUB COACH IJAT
월별 30 USD
20%
0
0
USD
6K
USD
1
0%
100
73%
41%
2.34
9.77
USD
10%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.