- 자본
- 축소
트레이드:
100
이익 거래:
73 (73.00%)
손실 거래:
27 (27.00%)
최고의 거래:
193.00 USD
최악의 거래:
-145.75 USD
총 수익:
1 701.57 USD (62 643 pips)
총 손실:
-724.20 USD (42 279 pips)
연속 최대 이익:
12 (387.10 USD)
연속 최대 이익:
387.10 USD (12)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
40.63%
최대 입금량:
97.15%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
100
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
4.18
롱(주식매수):
71 (71.00%)
숏(주식차입매도):
29 (29.00%)
수익 요인:
2.35
기대수익:
9.77 USD
평균 이익:
23.31 USD
평균 손실:
-26.82 USD
연속 최대 손실:
3 (-57.90 USD)
연속 최대 손실:
-145.75 USD (1)
월별 성장률:
19.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.98 USD
최대한의:
233.70 USD (4.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.39% (233.70 USD)
자본금별:
10.29% (520.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDi
|96
|BTCUSDi
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDi
|968
|BTCUSDi
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDi
|964
|BTCUSDi
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +193.00 USD
최악의 거래: -146 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +387.10 USD
연속 최대 손실: -57.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EGlobalTrade-Classic"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
0%
100
73%
41%
2.34
9.77
USD
USD
10%
1:200