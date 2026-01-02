SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 280419238 Setup Multi Pair
Wijanarko Putro Santoso

NS 280419238 Setup Multi Pair

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
292 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 9 092%
FBS-Real-8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
320 (93.84%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (6.16%)
En iyi işlem:
54 314.13 USD
En kötü işlem:
-727.20 USD
Brüt kâr:
756 754.40 USD (9 380 pips)
Brüt zarar:
-4 293.67 USD (20 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (82 995.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
440 266.94 USD (78)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
26 gün
Düzelme faktörü:
394.12
Alış işlemleri:
298 (87.39%)
Satış işlemleri:
43 (12.61%)
Kâr faktörü:
176.25
Beklenen getiri:
2 206.63 USD
Ortalama kâr:
2 364.86 USD
Ortalama zarar:
-204.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 909.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 909.21 USD (3)
Aylık büyüme:
3.52%
Yıllık tahmin:
42.72%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 909.21 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.77% (1 909.21 USD)
Varlığa göre:
0.16% (175.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 265
EURUSD 26
AUDCAD 22
AUDUSD 16
USDCAD 7
GBPUSD 4
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 748K
EURUSD 895
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 2.1K
USDCAD -890
GBPUSD 70
AUDNZD 135
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
EURUSD 1.1K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD -936
USDCAD -12K
GBPUSD -10
AUDNZD 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54 314.13 USD
En kötü işlem: -727 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +82 995.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 909.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 38
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.25 × 4
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
FBS-Real-12
0.29 × 346
Tickmill-Live05
0.29 × 564
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 353
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
179 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 90 days. This comprises 4.41% of days out of the 2042 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 57 days. This comprises 2.79% of days out of the 2042 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of growth achieved within 57 days. This comprises 2.79% of days out of 2042 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS 280419238 Setup Multi Pair
Ayda 30 USD
9 092%
0
0
USD
111K
USD
292
21%
341
93%
100%
176.24
2 206.63
USD
2%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.