İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
320 (93.84%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (6.16%)
En iyi işlem:
54 314.13 USD
En kötü işlem:
-727.20 USD
Brüt kâr:
756 754.40 USD (9 380 pips)
Brüt zarar:
-4 293.67 USD (20 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (82 995.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
440 266.94 USD (78)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
26 gün
Düzelme faktörü:
394.12
Alış işlemleri:
298 (87.39%)
Satış işlemleri:
43 (12.61%)
Kâr faktörü:
176.25
Beklenen getiri:
2 206.63 USD
Ortalama kâr:
2 364.86 USD
Ortalama zarar:
-204.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 909.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 909.21 USD (3)
Aylık büyüme:
3.52%
Yıllık tahmin:
42.72%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 909.21 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.77% (1 909.21 USD)
Varlığa göre:
0.16% (175.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|265
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|22
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|748K
|EURUSD
|895
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|2.1K
|USDCAD
|-890
|GBPUSD
|70
|AUDNZD
|135
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|-936
|USDCAD
|-12K
|GBPUSD
|-10
|AUDNZD
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54 314.13 USD
En kötü işlem: -727 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +82 995.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 909.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 38
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.25 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-12
|0.29 × 346
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 353
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
