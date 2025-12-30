- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
19 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.64%)
En iyi işlem:
32.61 USD
En kötü işlem:
-19.30 USD
Brüt kâr:
147.28 USD (1 741 pips)
Brüt zarar:
-34.90 USD (684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (79.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.11 USD (11)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
85.73%
Maks. mevduat yükü:
2.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
8 (36.36%)
Satış işlemleri:
14 (63.64%)
Kâr faktörü:
4.22
Beklenen getiri:
5.11 USD
Ortalama kâr:
7.75 USD
Ortalama zarar:
-11.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.30 USD (1)
Aylık büyüme:
37.46%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.30 USD (5.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.09% (19.30 USD)
Varlığa göre:
1.89% (7.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|EURGBP
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|90
|EURGBP
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|728
|EURGBP
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 312
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Tickmill-Live
|1.52 × 533
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
Alpari-MT5
|2.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.40 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
İnceleme yok
