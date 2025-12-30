- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
19 (86.36%)
Loss Trade:
3 (13.64%)
Best Trade:
32.61 USD
Worst Trade:
-19.30 USD
Profitto lordo:
147.28 USD (1 741 pips)
Perdita lorda:
-34.90 USD (684 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (79.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.11 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
85.73%
Massimo carico di deposito:
2.93%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
8 (36.36%)
Short Trade:
14 (63.64%)
Fattore di profitto:
4.22
Profitto previsto:
5.11 USD
Profitto medio:
7.75 USD
Perdita media:
-11.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.30 USD (1)
Crescita mensile:
37.46%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.30 USD (5.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (19.30 USD)
Per equità:
1.89% (7.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|EURGBP
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|90
|EURGBP
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|728
|EURGBP
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.61 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.11 USD
Massima perdita consecutiva: -15.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 312
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Tickmill-Live
|1.52 × 533
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
Alpari-MT5
|2.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.40 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
Non ci sono recensioni
