Zhao Long Li

SpiritedDivineDragon

Zhao Long Li
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 39%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
20 (86.95%)
Transacciones Irrentables:
3 (13.04%)
Mejor transacción:
32.61 USD
Peor transacción:
-19.30 USD
Beneficio Bruto:
150.92 USD (1 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-34.90 USD (684 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (79.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
79.11 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
92.51%
Carga máxima del depósito:
2.93%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.01
Transacciones Largas:
8 (34.78%)
Transacciones Cortas:
15 (65.22%)
Factor de Beneficio:
4.32
Beneficio Esperado:
5.04 USD
Beneficio medio:
7.55 USD
Pérdidas medias:
-11.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-15.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.30 USD (1)
Crecimiento al mes:
38.67%
Trading algorítmico:
43%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.30 USD (5.09%)
Reducción relativa:
De balance:
5.09% (19.30 USD)
De fondos:
1.89% (7.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 16
EURGBP 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 90
EURGBP 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 728
EURGBP 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.61 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +79.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.28 × 80
itexsys-Platform
0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TitanFX-MT5-01
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Darwinex-Live
0.81 × 312
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.91 × 99
ICMarketsSC-MT5-4
1.00 × 562
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Tickmill-Live
1.52 × 533
Exness-MT5Real7
1.54 × 13
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
Alpari-MT5
2.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.40 × 25
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
otros 36...
No hay comentarios
2025.12.30 14:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SpiritedDivineDragon
30 USD al mes
39%
0
0
USD
416
USD
2
43%
23
86%
93%
4.32
5.04
USD
5%
1:500
