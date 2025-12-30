- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
20 (86.95%)
亏损交易:
3 (13.04%)
最好交易:
32.61 USD
最差交易:
-19.30 USD
毛利:
150.92 USD (1 793 pips)
毛利亏损:
-34.90 USD (684 pips)
最大连续赢利:
11 (79.11 USD)
最大连续盈利:
79.11 USD (11)
夏普比率:
0.52
交易活动:
92.51%
最大入金加载:
2.93%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.01
长期交易:
8 (34.78%)
短期交易:
15 (65.22%)
利润因子:
4.32
预期回报:
5.04 USD
平均利润:
7.55 USD
平均损失:
-11.63 USD
最大连续失误:
2 (-15.60 USD)
最大连续亏损:
-19.30 USD (1)
每月增长:
38.67%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.30 USD (5.09%)
相对跌幅:
结余:
5.09% (19.30 USD)
净值:
1.89% (7.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|EURGBP
|7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|90
|EURGBP
|26
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|728
|EURGBP
|381
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.61 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +79.11 USD
最大连续亏损: -15.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
RannForex-Server
|0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
itexsys-Platform
|0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 2
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
Darwinex-Live
|0.81 × 312
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
RoboForex-ECN
|0.91 × 99
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
Tickmill-Live
|1.52 × 533
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
Alpari-MT5
|2.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|2.40 × 25
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
没有评论
