СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SpiritedDivineDragon
Zhao Long Li

SpiritedDivineDragon

Zhao Long Li
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 37%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
19 (86.36%)
Убыточных трейдов:
3 (13.64%)
Лучший трейд:
32.61 USD
Худший трейд:
-19.30 USD
Общая прибыль:
147.28 USD (1 741 pips)
Общий убыток:
-34.90 USD (684 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (79.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
90.35%
Макс. загрузка депозита:
2.93%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.82
Длинных трейдов:
8 (36.36%)
Коротких трейдов:
14 (63.64%)
Профит фактор:
4.22
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-11.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.30 USD (1)
Прирост в месяц:
37.46%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.30 USD (5.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (19.30 USD)
По эквити:
1.89% (7.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 16
EURGBP 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 90
EURGBP 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 728
EURGBP 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.61 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +79.11 USD
Макс. убыток в серии: -15.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.28 × 80
itexsys-Platform
0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TitanFX-MT5-01
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Darwinex-Live
0.81 × 312
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.91 × 99
ICMarketsSC-MT5-4
1.00 × 562
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Tickmill-Live
1.52 × 533
Exness-MT5Real7
1.54 × 13
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
Alpari-MT5
2.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.40 × 25
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
еще 36...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.30 14:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SpiritedDivineDragon
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
412
USD
2
45%
22
86%
90%
4.22
5.11
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.