- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
19 (86.36%)
Убыточных трейдов:
3 (13.64%)
Лучший трейд:
32.61 USD
Худший трейд:
-19.30 USD
Общая прибыль:
147.28 USD (1 741 pips)
Общий убыток:
-34.90 USD (684 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (79.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.11 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
90.35%
Макс. загрузка депозита:
2.93%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.82
Длинных трейдов:
8 (36.36%)
Коротких трейдов:
14 (63.64%)
Профит фактор:
4.22
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-11.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.30 USD (1)
Прирост в месяц:
37.46%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.30 USD (5.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (19.30 USD)
По эквити:
1.89% (7.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|EURGBP
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|90
|EURGBP
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|728
|EURGBP
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.61 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +79.11 USD
Макс. убыток в серии: -15.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 312
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Tickmill-Live
|1.52 × 533
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
Alpari-MT5
|2.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.40 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
2
45%
22
86%
90%
4.22
5.11
USD
USD
5%
1:500