Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live 0.00 × 3 ICMarkets-MT5 0.00 × 2 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 RannForex-Server 0.00 × 4 PlexyTrade-Server01 0.25 × 4 FusionMarkets-Live 0.28 × 80 itexsys-Platform 0.33 × 6 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 TitanFX-MT5-01 0.50 × 2 Exness-MT5Real8 0.55 × 11 Darwinex-Live 0.81 × 312 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 RoboForex-ECN 0.91 × 99 ICMarketsSC-MT5-4 1.00 × 562 ICTrading-MT5-4 1.00 × 9 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 Tickmill-Live 1.52 × 533 Exness-MT5Real7 1.54 × 13 StriforSVG-Live 2.00 × 8 ICMarkets-MT5-4 2.17 × 6 Alpari-MT5 2.33 × 3 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 2.40 × 25 FPMarketsLLC-Live 2.46 × 26 еще 36... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика