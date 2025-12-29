- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
43.65 USD
En kötü işlem:
-24.67 USD
Brüt kâr:
143.98 USD (199 114 pips)
Brüt zarar:
-40.94 USD (4 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (100.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.33 USD (4)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
98.72%
Maks. mevduat yükü:
20.67%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
12.88 USD
Ortalama kâr:
28.80 USD
Ortalama zarar:
-13.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-40.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.82 USD (3)
Aylık büyüme:
20.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
40.88 USD (6.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.79% (40.75 USD)
Varlığa göre:
2.60% (14.96 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.65 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +100.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6614
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.53 × 1491
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
İnceleme yok
