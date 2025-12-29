- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
43.65 USD
Worst Trade:
-24.67 USD
Profitto lordo:
143.98 USD (199 114 pips)
Perdita lorda:
-40.94 USD (4 065 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (100.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.33 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
98.72%
Massimo carico di deposito:
20.67%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
12.88 USD
Profitto medio:
28.80 USD
Perdita media:
-13.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-40.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.82 USD (3)
Crescita mensile:
20.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
40.88 USD (6.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.79% (40.75 USD)
Per equità:
2.60% (14.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|68
|BTCUSD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.8K
|BTCUSD
|188K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.65 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +100.33 USD
Massima perdita consecutiva: -40.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6614
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.53 × 1491
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
47 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
603
USD
USD
1
0%
8
62%
99%
3.51
12.88
USD
USD
7%
1:300