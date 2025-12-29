- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
43.65 USD
最差交易:
-24.67 USD
毛利:
143.98 USD (199 114 pips)
毛利亏损:
-40.94 USD (4 065 pips)
最大连续赢利:
4 (100.33 USD)
最大连续盈利:
100.33 USD (4)
夏普比率:
0.59
交易活动:
98.72%
最大入金加载:
20.67%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.52
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
3.52
预期回报:
12.88 USD
平均利润:
28.80 USD
平均损失:
-13.65 USD
最大连续失误:
3 (-40.82 USD)
最大连续亏损:
-40.82 USD (3)
每月增长:
20.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
40.88 USD (6.81%)
相对跌幅:
结余:
6.79% (40.75 USD)
净值:
2.60% (14.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|68
|BTCUSD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.8K
|BTCUSD
|188K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.65 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +100.33 USD
最大连续亏损: -40.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6614
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.53 × 1491
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
603
USD
USD
1
0%
8
62%
99%
3.51
12.88
USD
USD
7%
1:300