- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
9 (60.00%)
손실 거래:
6 (40.00%)
최고의 거래:
43.65 USD
최악의 거래:
-24.67 USD
총 수익:
195.64 USD (247 349 pips)
총 손실:
-78.27 USD (7 806 pips)
연속 최대 이익:
5 (95.31 USD)
연속 최대 이익:
100.33 USD (4)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
89.14%
최대 입금량:
20.67%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.87
롱(주식매수):
4 (26.67%)
숏(주식차입매도):
11 (73.33%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
7.82 USD
평균 이익:
21.74 USD
평균 손실:
-13.05 USD
연속 최대 손실:
3 (-40.82 USD)
연속 최대 손실:
-40.82 USD (3)
월별 성장률:
23.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
40.88 USD (6.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.79% (40.75 USD)
자본금별:
9.18% (56.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|78
|BTCUSD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.8K
|BTCUSD
|232K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.65 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +95.31 USD
연속 최대 손실: -40.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.83 × 6808
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1498
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.74 × 987
리뷰 없음
