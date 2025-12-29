- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
43.65 USD
Pior negociação:
-24.67 USD
Lucro bruto:
143.98 USD (199 114 pips)
Perda bruta:
-40.94 USD (4 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (100.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.33 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
98.72%
Depósito máximo carregado:
20.67%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
3.52
Valor esperado:
12.88 USD
Lucro médio:
28.80 USD
Perda média:
-13.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-40.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.82 USD (3)
Crescimento mensal:
20.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
40.88 USD (6.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.79% (40.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.60% (14.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|68
|BTCUSD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.8K
|BTCUSD
|188K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.65 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +100.33 USD
Máxima perda consecutiva: -40.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6614
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.53 × 1491
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
47 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
603
USD
USD
1
0%
8
62%
99%
3.51
12.88
USD
USD
7%
1:300