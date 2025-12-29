SinyallerBölümler
Cai Kun Yi

B2026bot

Cai Kun Yi
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
RSFinance-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
42 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (30.00%)
En iyi işlem:
144.67 USD
En kötü işlem:
-53.03 USD
Brüt kâr:
843.05 USD (7 648 pips)
Brüt zarar:
-273.14 USD (3 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (115.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.59 USD (4)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.58%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.66
Alış işlemleri:
29 (48.33%)
Satış işlemleri:
31 (51.67%)
Kâr faktörü:
3.09
Beklenen getiri:
9.50 USD
Ortalama kâr:
20.07 USD
Ortalama zarar:
-15.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-118.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.78 USD (3)
Aylık büyüme:
11.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.31 USD
Maksimum:
122.28 USD (2.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.28% (121.51 USD)
Varlığa göre:
1.00% (55.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 45
EURUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 442
EURUSD 135
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.4K
EURUSD -436
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +144.67 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +115.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RSFinance-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
B2026bot
Ayda 300 USD
12%
0
0
USD
5.6K
USD
3
100%
60
70%
100%
3.08
9.50
USD
2%
1:500
