Cai Kun Yi

B2026bot

Cai Kun Yi
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
RSFinance-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
42 (70.00%)
Negociações com perda:
18 (30.00%)
Melhor negociação:
144.67 USD
Pior negociação:
-53.03 USD
Lucro bruto:
843.05 USD (7 648 pips)
Perda bruta:
-273.14 USD (3 635 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (115.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.59 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.58%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.66
Negociações longas:
29 (48.33%)
Negociações curtas:
31 (51.67%)
Fator de lucro:
3.09
Valor esperado:
9.50 USD
Lucro médio:
20.07 USD
Perda média:
-15.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-118.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-118.78 USD (3)
Crescimento mensal:
11.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.31 USD
Máximo:
122.28 USD (2.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.28% (121.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.00% (55.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 45
EURUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 442
EURUSD 135
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 4.4K
EURUSD -436
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +144.67 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +115.64 USD
Máxima perda consecutiva: -118.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
