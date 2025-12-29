- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
42 (70.00%)
Negociações com perda:
18 (30.00%)
Melhor negociação:
144.67 USD
Pior negociação:
-53.03 USD
Lucro bruto:
843.05 USD (7 648 pips)
Perda bruta:
-273.14 USD (3 635 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (115.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.59 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.58%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.66
Negociações longas:
29 (48.33%)
Negociações curtas:
31 (51.67%)
Fator de lucro:
3.09
Valor esperado:
9.50 USD
Lucro médio:
20.07 USD
Perda média:
-15.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-118.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-118.78 USD (3)
Crescimento mensal:
11.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.31 USD
Máximo:
122.28 USD (2.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.28% (121.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.00% (55.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|442
|EURUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|4.4K
|EURUSD
|-436
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +144.67 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +115.64 USD
Máxima perda consecutiva: -118.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
