Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
42 (70.00%)
Убыточных трейдов:
18 (30.00%)
Лучший трейд:
144.67 USD
Худший трейд:
-53.03 USD
Общая прибыль:
843.05 USD (7 648 pips)
Общий убыток:
-273.14 USD (3 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (115.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.59 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.66
Длинных трейдов:
29 (48.33%)
Коротких трейдов:
31 (51.67%)
Профит фактор:
3.09
Мат. ожидание:
9.50 USD
Средняя прибыль:
20.07 USD
Средний убыток:
-15.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-118.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-118.78 USD (3)
Прирост в месяц:
11.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.31 USD
Максимальная:
122.28 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (121.51 USD)
По эквити:
1.00% (55.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|442
|EURUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|4.4K
|EURUSD
|-436
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +144.67 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +115.64 USD
Макс. убыток в серии: -118.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
