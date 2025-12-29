СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / B2026bot
Cai Kun Yi

B2026bot

Cai Kun Yi
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 12%
RSFinance-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
42 (70.00%)
Убыточных трейдов:
18 (30.00%)
Лучший трейд:
144.67 USD
Худший трейд:
-53.03 USD
Общая прибыль:
843.05 USD (7 648 pips)
Общий убыток:
-273.14 USD (3 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (115.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.59 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.66
Длинных трейдов:
29 (48.33%)
Коротких трейдов:
31 (51.67%)
Профит фактор:
3.09
Мат. ожидание:
9.50 USD
Средняя прибыль:
20.07 USD
Средний убыток:
-15.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-118.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-118.78 USD (3)
Прирост в месяц:
11.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.31 USD
Максимальная:
122.28 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (121.51 USD)
По эквити:
1.00% (55.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 45
EURUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 442
EURUSD 135
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 4.4K
EURUSD -436
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +144.67 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +115.64 USD
Макс. убыток в серии: -118.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
B2026bot
300 USD в месяц
12%
0
0
USD
5.6K
USD
3
100%
60
70%
100%
3.08
9.50
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.