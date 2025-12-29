시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / B2026bot
Cai Kun Yi

B2026bot

Cai Kun Yi
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 16%
RSFinance-Server
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
82
이익 거래:
61 (74.39%)
손실 거래:
21 (25.61%)
최고의 거래:
144.67 USD
최악의 거래:
-53.03 USD
총 수익:
1 129.67 USD (11 216 pips)
총 손실:
-318.48 USD (4 384 pips)
연속 최대 이익:
18 (274.17 USD)
연속 최대 이익:
274.17 USD (18)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.84%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.63
롱(주식매수):
41 (50.00%)
숏(주식차입매도):
41 (50.00%)
수익 요인:
3.55
기대수익:
9.89 USD
평균 이익:
18.52 USD
평균 손실:
-15.17 USD
연속 최대 손실:
3 (-118.78 USD)
연속 최대 손실:
-118.78 USD (3)
월별 성장률:
16.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.31 USD
최대한의:
122.28 USD (2.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.28% (121.51 USD)
자본금별:
12.52% (718.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 61
EURUSD 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 666
EURUSD 153
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 7.3K
EURUSD -444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +144.67 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +274.17 USD
연속 최대 손실: -118.78 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
