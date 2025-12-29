- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
42 (70.00%)
亏损交易:
18 (30.00%)
最好交易:
144.67 USD
最差交易:
-53.03 USD
毛利:
843.05 USD (7 648 pips)
毛利亏损:
-272.44 USD (3 635 pips)
最大连续赢利:
7 (115.64 USD)
最大连续盈利:
176.59 USD (4)
夏普比率:
0.40
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.67
长期交易:
29 (48.33%)
短期交易:
31 (51.67%)
利润因子:
3.09
预期回报:
9.51 USD
平均利润:
20.07 USD
平均损失:
-15.14 USD
最大连续失误:
3 (-118.78 USD)
最大连续亏损:
-118.78 USD (3)
每月增长:
11.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.31 USD
最大值:
122.28 USD (2.29%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (121.51 USD)
净值:
0.81% (45.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|442
|EURUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|4.4K
|EURUSD
|-436
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +144.67 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +115.64 USD
最大连续亏损: -118.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
3
100%
60
70%
100%
3.09
9.51
USD
USD
2%
1:500