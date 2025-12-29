- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
60
利益トレード:
42 (70.00%)
損失トレード:
18 (30.00%)
ベストトレード:
144.67 USD
最悪のトレード:
-53.03 USD
総利益:
843.05 USD (7 648 pips)
総損失:
-273.14 USD (3 635 pips)
最大連続の勝ち:
7 (115.64 USD)
最大連続利益:
176.59 USD (4)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.58%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.66
長いトレード:
29 (48.33%)
短いトレード:
31 (51.67%)
プロフィットファクター:
3.09
期待されたペイオフ:
9.50 USD
平均利益:
20.07 USD
平均損失:
-15.17 USD
最大連続の負け:
3 (-118.78 USD)
最大連続損失:
-118.78 USD (3)
月間成長:
11.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.31 USD
最大の:
122.28 USD (2.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.28% (121.51 USD)
エクイティによる:
1.00% (55.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|442
|EURUSD
|135
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|4.4K
|EURUSD
|-436
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +144.67 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +115.64 USD
最大連続損失: -118.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
3
100%
60
70%
100%
3.08
9.50
USD
USD
2%
1:500