- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
112.04 USD
En kötü işlem:
-14.56 USD
Brüt kâr:
285.12 USD (409 646 pips)
Brüt zarar:
-27.57 USD (2 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (68.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.04 USD (1)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
362 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
17.69
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
10.34
Beklenen getiri:
23.41 USD
Ortalama kâr:
31.68 USD
Ortalama zarar:
-13.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.56 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.26 USD
Maksimum:
14.56 USD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|103
|XAUUSD
|-26
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|843
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.8K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|229
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|216
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +112.04 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
İnceleme yok