SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A7302599
Nguyen An Nguyen

A7302599

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
112.04 USD
En kötü işlem:
-14.56 USD
Brüt kâr:
285.12 USD (409 646 pips)
Brüt zarar:
-27.57 USD (2 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (68.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.04 USD (1)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
362 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
17.69
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
10.34
Beklenen getiri:
23.41 USD
Ortalama kâr:
31.68 USD
Ortalama zarar:
-13.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.56 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.26 USD
Maksimum:
14.56 USD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 103
XAUUSD -26
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
BTCUSD 33
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 843
XAUUSD -2.8K
USDJPY 666
USTEC 5.8K
JP225 70K
GBPJPY 229
BTCUSD 332K
XTIUSD 216
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +112.04 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
111 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol