- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
9 (81.81%)
Negociações com perda:
2 (18.18%)
Melhor negociação:
112.04 USD
Pior negociação:
-14.56 USD
Lucro bruto:
285.12 USD (409 646 pips)
Perda bruta:
-27.57 USD (2 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (68.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
112.04 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.66
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
362 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
17.69
Negociações longas:
8 (72.73%)
Negociações curtas:
3 (27.27%)
Fator de lucro:
10.34
Valor esperado:
23.41 USD
Lucro médio:
31.68 USD
Perda média:
-13.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-14.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.56 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.26 USD
Máximo:
14.56 USD (0.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|103
|XAUUSD
|-26
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|843
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.8K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|229
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|216
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +112.04 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +68.98 USD
Máxima perda consecutiva: -14.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
