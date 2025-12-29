- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
9 (81.81%)
亏损交易:
2 (18.18%)
最好交易:
112.04 USD
最差交易:
-14.56 USD
毛利:
285.12 USD (409 646 pips)
毛利亏损:
-27.57 USD (2 785 pips)
最大连续赢利:
6 (68.98 USD)
最大连续盈利:
112.04 USD (1)
夏普比率:
0.66
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
362 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
5 天
采收率:
17.69
长期交易:
8 (72.73%)
短期交易:
3 (27.27%)
利润因子:
10.34
预期回报:
23.41 USD
平均利润:
31.68 USD
平均损失:
-13.79 USD
最大连续失误:
1 (-14.56 USD)
最大连续亏损:
-14.56 USD (1)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.26 USD
最大值:
14.56 USD (0.31%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|103
|XAUUSD
|-26
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|843
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.8K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|229
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|216
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.04 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +68.98 USD
最大连续亏损: -14.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
没有评论