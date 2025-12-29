信号部分
Nguyen An Nguyen

A7302599

Nguyen An Nguyen
0条评论
5
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
9 (81.81%)
亏损交易:
2 (18.18%)
最好交易:
112.04 USD
最差交易:
-14.56 USD
毛利:
285.12 USD (409 646 pips)
毛利亏损:
-27.57 USD (2 785 pips)
最大连续赢利:
6 (68.98 USD)
最大连续盈利:
112.04 USD (1)
夏普比率:
0.66
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
362 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
5 天
采收率:
17.69
长期交易:
8 (72.73%)
短期交易:
3 (27.27%)
利润因子:
10.34
预期回报:
23.41 USD
平均利润:
31.68 USD
平均损失:
-13.79 USD
最大连续失误:
1 (-14.56 USD)
最大连续亏损:
-14.56 USD (1)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.26 USD
最大值:
14.56 USD (0.31%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 103
XAUUSD -26
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
BTCUSD 33
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 843
XAUUSD -2.8K
USDJPY 666
USTEC 5.8K
JP225 70K
GBPJPY 229
BTCUSD 332K
XTIUSD 216
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +112.04 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +68.98 USD
最大连续亏损: -14.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
111 更多...
没有评论
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
