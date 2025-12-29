- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
112.04 USD
Worst Trade:
-14.56 USD
Profitto lordo:
285.12 USD (409 646 pips)
Perdita lorda:
-27.57 USD (2 785 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (68.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
362 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
17.69
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
10.34
Profitto previsto:
23.41 USD
Profitto medio:
31.68 USD
Perdita media:
-13.79 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.56 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.26 USD
Massimale:
14.56 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|103
|XAUUSD
|-26
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|843
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.8K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|229
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|216
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.04 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.98 USD
Massima perdita consecutiva: -14.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
