- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
9 (81.81%)
損失トレード:
2 (18.18%)
ベストトレード:
112.04 USD
最悪のトレード:
-14.56 USD
総利益:
285.12 USD (409 646 pips)
総損失:
-27.57 USD (2 785 pips)
最大連続の勝ち:
6 (68.98 USD)
最大連続利益:
112.04 USD (1)
シャープレシオ:
0.66
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
362 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
17.69
長いトレード:
8 (72.73%)
短いトレード:
3 (27.27%)
プロフィットファクター:
10.34
期待されたペイオフ:
23.41 USD
平均利益:
31.68 USD
平均損失:
-13.79 USD
最大連続の負け:
1 (-14.56 USD)
最大連続損失:
-14.56 USD (1)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.26 USD
最大の:
14.56 USD (0.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|103
|XAUUSD
|-26
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|843
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.8K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|229
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|216
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +112.04 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +68.98 USD
最大連続損失: -14.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
