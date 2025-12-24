SinyallerBölümler
Isaac Amo

Gold Coaster 3

Isaac Amo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FTMO-Server4
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
30 (69.76%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (30.23%)
En iyi işlem:
153.75 USD
En kötü işlem:
-566.09 USD
Brüt kâr:
3 483.80 USD (16 058 pips)
Brüt zarar:
-3 396.43 USD (15 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 002.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 006.70 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.71%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
36 (83.72%)
Satış işlemleri:
7 (16.28%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
116.13 USD
Ortalama zarar:
-261.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-516.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-791.87 USD (3)
Aylık büyüme:
0.09%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
906.52 USD
Maksimum:
1 907.01 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.89% (1 906.32 USD)
Varlığa göre:
0.88% (882.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 91
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 923
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.75 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 002.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -516.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

HFT bot controlled account, meeting FTMO challenge criteria 

İnceleme yok
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 18:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.