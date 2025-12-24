СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Coaster 3
Isaac Amo

Gold Coaster 3

Isaac Amo
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
FTMO-Server4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
112 (64.73%)
Убыточных трейдов:
61 (35.26%)
Лучший трейд:
155.06 USD
Худший трейд:
-656.39 USD
Общая прибыль:
9 369.30 USD (56 886 pips)
Общий убыток:
-14 224.78 USD (88 849 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 392.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 392.55 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
96.22%
Макс. загрузка депозита:
17.26%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
174
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
137 (79.19%)
Коротких трейдов:
36 (20.81%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-28.07 USD
Средняя прибыль:
83.65 USD
Средний убыток:
-233.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 152.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 152.27 USD (5)
Прирост в месяц:
-4.86%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 855.48 USD
Максимальная:
6 043.51 USD (5.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (5 985.98 USD)
По эквити:
1.87% (1 875.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 173
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +155.06 USD
Худший трейд: -656 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 392.55 USD
Макс. убыток в серии: -3 152.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

HFT bot controlled account, meeting FTMO challenge criteria 

Нет отзывов
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 18:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Coaster 3
50 USD в месяц
-5%
0
0
USD
95K
USD
1
37%
173
64%
96%
0.65
-28.07
USD
6%
1:100
