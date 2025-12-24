- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
27 (67.50%)
亏损交易:
13 (32.50%)
最好交易:
153.75 USD
最差交易:
-566.09 USD
毛利:
3 140.06 USD (14 488 pips)
毛利亏损:
-3 392.25 USD (15 135 pips)
最大连续赢利:
8 (1 006.70 USD)
最大连续盈利:
1 006.70 USD (8)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.71%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.13
长期交易:
33 (82.50%)
短期交易:
7 (17.50%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-6.30 USD
平均利润:
116.30 USD
平均损失:
-260.94 USD
最大连续失误:
4 (-516.20 USD)
最大连续亏损:
-791.87 USD (3)
每月增长:
-0.25%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
906.52 USD
最大值:
1 907.01 USD (1.89%)
相对跌幅:
结余:
1.89% (1 906.32 USD)
净值:
0.62% (616.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-251
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-647
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +153.75 USD
最差交易: -566 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 006.70 USD
最大连续亏损: -516.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
HFT bot controlled account, meeting FTMO challenge criteria
没有评论
