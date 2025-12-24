- 자본
- 축소
트레이드:
313
이익 거래:
225 (71.88%)
손실 거래:
88 (28.12%)
최고의 거래:
155.06 USD
최악의 거래:
-656.39 USD
총 수익:
10 827.53 USD (121 902 pips)
총 손실:
-15 702.11 USD (153 463 pips)
연속 최대 이익:
15 (237.40 USD)
연속 최대 이익:
1 392.55 USD (13)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
98.28%
최대 입금량:
17.26%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
101
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.78
롱(주식매수):
228 (72.84%)
숏(주식차입매도):
85 (27.16%)
수익 요인:
0.69
기대수익:
-15.57 USD
평균 이익:
48.12 USD
평균 손실:
-178.43 USD
연속 최대 손실:
5 (-3 152.27 USD)
연속 최대 손실:
-3 152.27 USD (5)
월별 성장률:
-4.87%
Algo 트레이딩:
39%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 075.32 USD
최대한의:
6 263.35 USD (6.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.16% (6 230.60 USD)
자본금별:
1.87% (1 875.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|313
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-4.9K
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-32K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +155.06 USD
최악의 거래: -656 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +237.40 USD
연속 최대 손실: -3 152.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
HFT bot controlled account, meeting FTMO challenge criteria
