- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
65 (72.22%)
損失トレード:
25 (27.78%)
ベストトレード:
155.06 USD
最悪のトレード:
-566.09 USD
総利益:
6 925.62 USD (31 792 pips)
総損失:
-6 540.79 USD (29 238 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 392.55 USD)
最大連続利益:
1 392.55 USD (13)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
94
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
73 (81.11%)
短いトレード:
17 (18.89%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
4.28 USD
平均利益:
106.55 USD
平均損失:
-261.63 USD
最大連続の負け:
4 (-895.56 USD)
最大連続損失:
-895.56 USD (4)
月間成長:
0.39%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
906.52 USD
最大の:
1 907.01 USD (1.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.89% (1 906.32 USD)
エクイティによる:
1.11% (1 114.30 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
HFT bot controlled account, meeting FTMO challenge criteria
