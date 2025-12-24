- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
106 (67.94%)
Verlusttrades:
50 (32.05%)
Bester Trade:
155.06 USD
Schlechtester Trade:
-656.39 USD
Bruttoprofit:
9 280.50 USD (53 910 pips)
Bruttoverlust:
-13 660.60 USD (70 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 392.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 392.55 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.26%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
159
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.77
Long-Positionen:
123 (78.85%)
Short-Positionen:
33 (21.15%)
Profit-Faktor:
0.68
Mathematische Gewinnerwartung:
-28.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-273.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3 152.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 152.27 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.38%
Algo-Trading:
37%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 467.08 USD
Maximaler:
5 655.11 USD (5.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.59% (5 655.47 USD)
Kapital:
1.87% (1 875.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +155.06 USD
Schlechtester Trade: -656 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 392.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 152.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
HFT bot controlled account, meeting FTMO challenge criteria
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
1
37%
156
67%
100%
0.67
-28.08
USD
USD
6%
1:100