Gold Coaster 3
Isaac Amo

Gold Coaster 3

Isaac Amo
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
FTMO-Server4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
106 (67.94%)
Verlusttrades:
50 (32.05%)
Bester Trade:
155.06 USD
Schlechtester Trade:
-656.39 USD
Bruttoprofit:
9 280.50 USD (53 910 pips)
Bruttoverlust:
-13 660.60 USD (70 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 392.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 392.55 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.26%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
159
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.77
Long-Positionen:
123 (78.85%)
Short-Positionen:
33 (21.15%)
Profit-Faktor:
0.68
Mathematische Gewinnerwartung:
-28.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-273.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3 152.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 152.27 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.38%
Algo-Trading:
37%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 467.08 USD
Maximaler:
5 655.11 USD (5.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.59% (5 655.47 USD)
Kapital:
1.87% (1 875.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

HFT bot controlled account, meeting FTMO challenge criteria 

Keine Bewertungen
2025.12.26 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 18:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.