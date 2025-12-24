SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A11563722
Nguyen An Nguyen

A11563722

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
514
Kârla kapanan işlemler:
415 (80.73%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (19.26%)
En iyi işlem:
368.55 USD
En kötü işlem:
-1 021.90 USD
Brüt kâr:
13 325.06 USD (25 448 pips)
Brüt zarar:
-8 962.01 USD (11 269 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 257.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 102.31 USD (20)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
3.39%
Maks. mevduat yükü:
9.35%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
230 (44.75%)
Satış işlemleri:
284 (55.25%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
8.49 USD
Ortalama kâr:
32.11 USD
Ortalama zarar:
-90.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-240.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 062.38 USD (3)
Aylık büyüme:
3.64%
Yıllık tahmin:
44.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
879.98 USD
Maksimum:
3 063.99 USD (30.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.74% (3 079.81 USD)
Varlığa göre:
16.06% (586.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 27
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2K
USDCAD 115
EURCHF 123
XAUUSD 1.5K
EURAUD -593
USDCHF -154
AUDCAD 131
EURUSD -73
AUDUSD 106
AUDCHF 41
CADCHF 99
EURGBP 31
NZDCHF -200
NZDUSD 69
CHFJPY 78
GBPCHF 41
USDJPY 297
NZDCAD 17
EURJPY 206
CADJPY 21
GBPCAD 248
EURNZD -76
EURCAD 112
GBPAUD -8
NZDJPY 119
GBPNZD 4
AUDNZD 3
AUDJPY 70
GBPJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.7K
USDCAD 780
EURCHF 671
XAUUSD 2.8K
EURAUD -1.4K
USDCHF 38
AUDCAD 567
EURUSD 281
AUDUSD 473
AUDCHF 155
CADCHF 254
EURGBP -6
NZDCHF -530
NZDUSD 187
CHFJPY 673
GBPCHF 257
USDJPY 1.6K
NZDCAD 128
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 923
EURNZD -703
EURCAD 396
GBPAUD 198
NZDJPY 357
GBPNZD 44
AUDNZD 36
AUDJPY 405
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +368.55 USD
En kötü işlem: -1 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 257.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -240.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
A11563722
Ayda 30 USD
78%
0
0
USD
2.4K
USD
38
99%
514
80%
3%
1.48
8.49
USD
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.