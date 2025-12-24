信号部分
Nguyen An Nguyen

A11563722

Nguyen An Nguyen
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 78%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
514
盈利交易:
415 (80.73%)
亏损交易:
99 (19.26%)
最好交易:
368.55 USD
最差交易:
-1 021.90 USD
毛利:
13 325.06 USD (25 448 pips)
毛利亏损:
-8 962.01 USD (11 269 pips)
最大连续赢利:
43 (1 257.44 USD)
最大连续盈利:
2 102.31 USD (20)
夏普比率:
0.12
交易活动:
3.39%
最大入金加载:
9.35%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.42
长期交易:
230 (44.75%)
短期交易:
284 (55.25%)
利润因子:
1.49
预期回报:
8.49 USD
平均利润:
32.11 USD
平均损失:
-90.53 USD
最大连续失误:
7 (-240.75 USD)
最大连续亏损:
-3 062.38 USD (3)
每月增长:
3.64%
年度预测:
44.14%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
879.98 USD
最大值:
3 063.99 USD (30.64%)
相对跌幅:
结余:
30.74% (3 079.81 USD)
净值:
16.06% (586.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 27
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 2K
USDCAD 115
EURCHF 123
XAUUSD 1.5K
EURAUD -593
USDCHF -154
AUDCAD 131
EURUSD -73
AUDUSD 106
AUDCHF 41
CADCHF 99
EURGBP 31
NZDCHF -200
NZDUSD 69
CHFJPY 78
GBPCHF 41
USDJPY 297
NZDCAD 17
EURJPY 206
CADJPY 21
GBPCAD 248
EURNZD -76
EURCAD 112
GBPAUD -8
NZDJPY 119
GBPNZD 4
AUDNZD 3
AUDJPY 70
GBPJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 3.7K
USDCAD 780
EURCHF 671
XAUUSD 2.8K
EURAUD -1.4K
USDCHF 38
AUDCAD 567
EURUSD 281
AUDUSD 473
AUDCHF 155
CADCHF 254
EURGBP -6
NZDCHF -530
NZDUSD 187
CHFJPY 673
GBPCHF 257
USDJPY 1.6K
NZDCAD 128
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 923
EURNZD -703
EURCAD 396
GBPAUD 198
NZDJPY 357
GBPNZD 44
AUDNZD 36
AUDJPY 405
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +368.55 USD
最差交易: -1 022 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 257.44 USD
最大连续亏损: -240.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 更多...
没有评论
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
