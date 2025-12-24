SeñalesSecciones
Nguyen An Nguyen

A11563722

Nguyen An Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 78%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
514
Transacciones Rentables:
415 (80.73%)
Transacciones Irrentables:
99 (19.26%)
Mejor transacción:
368.55 USD
Peor transacción:
-1 021.90 USD
Beneficio Bruto:
13 325.06 USD (25 448 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 962.01 USD (11 269 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (1 257.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 102.31 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
3.39%
Carga máxima del depósito:
9.35%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
230 (44.75%)
Transacciones Cortas:
284 (55.25%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
8.49 USD
Beneficio medio:
32.11 USD
Pérdidas medias:
-90.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-240.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 062.38 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.64%
Pronóstico anual:
44.14%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
879.98 USD
Máxima:
3 063.99 USD (30.64%)
Reducción relativa:
De balance:
30.74% (3 079.81 USD)
De fondos:
16.06% (586.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 27
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 2K
USDCAD 115
EURCHF 123
XAUUSD 1.5K
EURAUD -593
USDCHF -154
AUDCAD 131
EURUSD -73
AUDUSD 106
AUDCHF 41
CADCHF 99
EURGBP 31
NZDCHF -200
NZDUSD 69
CHFJPY 78
GBPCHF 41
USDJPY 297
NZDCAD 17
EURJPY 206
CADJPY 21
GBPCAD 248
EURNZD -76
EURCAD 112
GBPAUD -8
NZDJPY 119
GBPNZD 4
AUDNZD 3
AUDJPY 70
GBPJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 3.7K
USDCAD 780
EURCHF 671
XAUUSD 2.8K
EURAUD -1.4K
USDCHF 38
AUDCAD 567
EURUSD 281
AUDUSD 473
AUDCHF 155
CADCHF 254
EURGBP -6
NZDCHF -530
NZDUSD 187
CHFJPY 673
GBPCHF 257
USDJPY 1.6K
NZDCAD 128
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 923
EURNZD -703
EURCAD 396
GBPAUD 198
NZDJPY 357
GBPNZD 44
AUDNZD 36
AUDJPY 405
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +368.55 USD
Peor transacción: -1 022 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 257.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -240.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
otros 88...
No hay comentarios
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
A11563722
30 USD al mes
78%
0
0
USD
2.4K
USD
38
99%
514
80%
3%
1.48
8.49
USD
31%
1:500
Copiar

