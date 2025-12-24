- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
514
Transacciones Rentables:
415 (80.73%)
Transacciones Irrentables:
99 (19.26%)
Mejor transacción:
368.55 USD
Peor transacción:
-1 021.90 USD
Beneficio Bruto:
13 325.06 USD (25 448 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 962.01 USD (11 269 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (1 257.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 102.31 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
3.39%
Carga máxima del depósito:
9.35%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
230 (44.75%)
Transacciones Cortas:
284 (55.25%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
8.49 USD
Beneficio medio:
32.11 USD
Pérdidas medias:
-90.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-240.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 062.38 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.64%
Pronóstico anual:
44.14%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
879.98 USD
Máxima:
3 063.99 USD (30.64%)
Reducción relativa:
De balance:
30.74% (3 079.81 USD)
De fondos:
16.06% (586.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|163
|USDCAD
|68
|EURCHF
|34
|XAUUSD
|30
|EURAUD
|27
|USDCHF
|23
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|14
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|115
|EURCHF
|123
|XAUUSD
|1.5K
|EURAUD
|-593
|USDCHF
|-154
|AUDCAD
|131
|EURUSD
|-73
|AUDUSD
|106
|AUDCHF
|41
|CADCHF
|99
|EURGBP
|31
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|69
|CHFJPY
|78
|GBPCHF
|41
|USDJPY
|297
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|206
|CADJPY
|21
|GBPCAD
|248
|EURNZD
|-76
|EURCAD
|112
|GBPAUD
|-8
|NZDJPY
|119
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|70
|GBPJPY
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|3.7K
|USDCAD
|780
|EURCHF
|671
|XAUUSD
|2.8K
|EURAUD
|-1.4K
|USDCHF
|38
|AUDCAD
|567
|EURUSD
|281
|AUDUSD
|473
|AUDCHF
|155
|CADCHF
|254
|EURGBP
|-6
|NZDCHF
|-530
|NZDUSD
|187
|CHFJPY
|673
|GBPCHF
|257
|USDJPY
|1.6K
|NZDCAD
|128
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|27
|GBPCAD
|923
|EURNZD
|-703
|EURCAD
|396
|GBPAUD
|198
|NZDJPY
|357
|GBPNZD
|44
|AUDNZD
|36
|AUDJPY
|405
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +368.55 USD
Peor transacción: -1 022 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 257.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -240.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16066
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
otros 88...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
78%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
38
99%
514
80%
3%
1.48
8.49
USD
USD
31%
1:500