- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
514
Profit Trade:
415 (80.73%)
Loss Trade:
99 (19.26%)
Best Trade:
368.55 USD
Worst Trade:
-1 021.90 USD
Profitto lordo:
13 325.06 USD (25 448 pips)
Perdita lorda:
-8 962.01 USD (11 269 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 257.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 102.31 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
3.39%
Massimo carico di deposito:
9.35%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
230 (44.75%)
Short Trade:
284 (55.25%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
8.49 USD
Profitto medio:
32.11 USD
Perdita media:
-90.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-240.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 062.38 USD (3)
Crescita mensile:
3.64%
Previsione annuale:
44.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
879.98 USD
Massimale:
3 063.99 USD (30.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.74% (3 079.81 USD)
Per equità:
16.06% (586.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|163
|USDCAD
|68
|EURCHF
|34
|XAUUSD
|30
|EURAUD
|27
|USDCHF
|23
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|14
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|115
|EURCHF
|123
|XAUUSD
|1.5K
|EURAUD
|-593
|USDCHF
|-154
|AUDCAD
|131
|EURUSD
|-73
|AUDUSD
|106
|AUDCHF
|41
|CADCHF
|99
|EURGBP
|31
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|69
|CHFJPY
|78
|GBPCHF
|41
|USDJPY
|297
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|206
|CADJPY
|21
|GBPCAD
|248
|EURNZD
|-76
|EURCAD
|112
|GBPAUD
|-8
|NZDJPY
|119
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|70
|GBPJPY
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.7K
|USDCAD
|780
|EURCHF
|671
|XAUUSD
|2.8K
|EURAUD
|-1.4K
|USDCHF
|38
|AUDCAD
|567
|EURUSD
|281
|AUDUSD
|473
|AUDCHF
|155
|CADCHF
|254
|EURGBP
|-6
|NZDCHF
|-530
|NZDUSD
|187
|CHFJPY
|673
|GBPCHF
|257
|USDJPY
|1.6K
|NZDCAD
|128
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|27
|GBPCAD
|923
|EURNZD
|-703
|EURCAD
|396
|GBPAUD
|198
|NZDJPY
|357
|GBPNZD
|44
|AUDNZD
|36
|AUDJPY
|405
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +368.55 USD
Worst Trade: -1 022 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 257.44 USD
Massima perdita consecutiva: -240.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16066
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
