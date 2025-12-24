- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
514
Negociações com lucro:
415 (80.73%)
Negociações com perda:
99 (19.26%)
Melhor negociação:
368.55 USD
Pior negociação:
-1 021.90 USD
Lucro bruto:
13 325.06 USD (25 448 pips)
Perda bruta:
-8 962.01 USD (11 269 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (1 257.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 102.31 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
3.39%
Depósito máximo carregado:
9.35%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
230 (44.75%)
Negociações curtas:
284 (55.25%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
8.49 USD
Lucro médio:
32.11 USD
Perda média:
-90.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-240.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 062.38 USD (3)
Crescimento mensal:
3.64%
Previsão anual:
44.14%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
879.98 USD
Máximo:
3 063.99 USD (30.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.74% (3 079.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.06% (586.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|163
|USDCAD
|68
|EURCHF
|34
|XAUUSD
|30
|EURAUD
|27
|USDCHF
|23
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|14
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|115
|EURCHF
|123
|XAUUSD
|1.5K
|EURAUD
|-593
|USDCHF
|-154
|AUDCAD
|131
|EURUSD
|-73
|AUDUSD
|106
|AUDCHF
|41
|CADCHF
|99
|EURGBP
|31
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|69
|CHFJPY
|78
|GBPCHF
|41
|USDJPY
|297
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|206
|CADJPY
|21
|GBPCAD
|248
|EURNZD
|-76
|EURCAD
|112
|GBPAUD
|-8
|NZDJPY
|119
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|70
|GBPJPY
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|3.7K
|USDCAD
|780
|EURCHF
|671
|XAUUSD
|2.8K
|EURAUD
|-1.4K
|USDCHF
|38
|AUDCAD
|567
|EURUSD
|281
|AUDUSD
|473
|AUDCHF
|155
|CADCHF
|254
|EURGBP
|-6
|NZDCHF
|-530
|NZDUSD
|187
|CHFJPY
|673
|GBPCHF
|257
|USDJPY
|1.6K
|NZDCAD
|128
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|27
|GBPCAD
|923
|EURNZD
|-703
|EURCAD
|396
|GBPAUD
|198
|NZDJPY
|357
|GBPNZD
|44
|AUDNZD
|36
|AUDJPY
|405
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +368.55 USD
Pior negociação: -1 022 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 257.44 USD
Máxima perda consecutiva: -240.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16067
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
78%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
38
99%
514
80%
3%
1.48
8.49
USD
USD
31%
1:500