SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / A11563722
Nguyen An Nguyen

A11563722

Nguyen An Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
514
Negociações com lucro:
415 (80.73%)
Negociações com perda:
99 (19.26%)
Melhor negociação:
368.55 USD
Pior negociação:
-1 021.90 USD
Lucro bruto:
13 325.06 USD (25 448 pips)
Perda bruta:
-8 962.01 USD (11 269 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (1 257.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 102.31 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
3.39%
Depósito máximo carregado:
9.35%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
230 (44.75%)
Negociações curtas:
284 (55.25%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
8.49 USD
Lucro médio:
32.11 USD
Perda média:
-90.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-240.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 062.38 USD (3)
Crescimento mensal:
3.64%
Previsão anual:
44.14%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
879.98 USD
Máximo:
3 063.99 USD (30.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.74% (3 079.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.06% (586.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 27
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 2K
USDCAD 115
EURCHF 123
XAUUSD 1.5K
EURAUD -593
USDCHF -154
AUDCAD 131
EURUSD -73
AUDUSD 106
AUDCHF 41
CADCHF 99
EURGBP 31
NZDCHF -200
NZDUSD 69
CHFJPY 78
GBPCHF 41
USDJPY 297
NZDCAD 17
EURJPY 206
CADJPY 21
GBPCAD 248
EURNZD -76
EURCAD 112
GBPAUD -8
NZDJPY 119
GBPNZD 4
AUDNZD 3
AUDJPY 70
GBPJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 3.7K
USDCAD 780
EURCHF 671
XAUUSD 2.8K
EURAUD -1.4K
USDCHF 38
AUDCAD 567
EURUSD 281
AUDUSD 473
AUDCHF 155
CADCHF 254
EURGBP -6
NZDCHF -530
NZDUSD 187
CHFJPY 673
GBPCHF 257
USDJPY 1.6K
NZDCAD 128
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 923
EURNZD -703
EURCAD 396
GBPAUD 198
NZDJPY 357
GBPNZD 44
AUDNZD 36
AUDJPY 405
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +368.55 USD
Pior negociação: -1 022 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 257.44 USD
Máxima perda consecutiva: -240.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
