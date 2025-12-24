시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / A11563722
Nguyen An Nguyen

A11563722

Nguyen An Nguyen
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
515
이익 거래:
416 (80.77%)
손실 거래:
99 (19.22%)
최고의 거래:
368.55 USD
최악의 거래:
-1 021.90 USD
총 수익:
13 358.21 USD (25 494 pips)
총 손실:
-8 964.74 USD (11 269 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 257.44 USD)
연속 최대 이익:
2 102.31 USD (20)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
3.39%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
231 (44.85%)
숏(주식차입매도):
284 (55.15%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
8.53 USD
평균 이익:
32.11 USD
평균 손실:
-90.55 USD
연속 최대 손실:
7 (-240.75 USD)
연속 최대 손실:
-3 062.38 USD (3)
월별 성장률:
5.21%
연간 예측:
63.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
879.98 USD
최대한의:
3 063.99 USD (30.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.74% (3 079.81 USD)
자본금별:
16.06% (586.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 164
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 27
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 2K
USDCAD 115
EURCHF 123
XAUUSD 1.5K
EURAUD -593
USDCHF -154
AUDCAD 131
EURUSD -73
AUDUSD 106
AUDCHF 41
CADCHF 99
EURGBP 31
NZDCHF -200
NZDUSD 69
CHFJPY 78
GBPCHF 41
USDJPY 297
NZDCAD 17
EURJPY 206
CADJPY 21
GBPCAD 248
EURNZD -76
EURCAD 112
GBPAUD -8
NZDJPY 119
GBPNZD 4
AUDNZD 3
AUDJPY 70
GBPJPY 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 3.7K
USDCAD 780
EURCHF 671
XAUUSD 2.8K
EURAUD -1.4K
USDCHF 38
AUDCAD 567
EURUSD 281
AUDUSD 473
AUDCHF 155
CADCHF 254
EURGBP -6
NZDCHF -530
NZDUSD 187
CHFJPY 673
GBPCHF 257
USDJPY 1.6K
NZDCAD 128
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 923
EURNZD -703
EURCAD 396
GBPAUD 198
NZDJPY 357
GBPNZD 44
AUDNZD 36
AUDJPY 405
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +368.55 USD
최악의 거래: -1 022 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 257.44 USD
연속 최대 손실: -240.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 16077
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
88 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
A11563722
월별 30 USD
81%
0
0
USD
2K
USD
38
99%
515
80%
3%
1.49
8.53
USD
31%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.