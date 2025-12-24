- 자본
- 축소
트레이드:
515
이익 거래:
416 (80.77%)
손실 거래:
99 (19.22%)
최고의 거래:
368.55 USD
최악의 거래:
-1 021.90 USD
총 수익:
13 358.21 USD (25 494 pips)
총 손실:
-8 964.74 USD (11 269 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 257.44 USD)
연속 최대 이익:
2 102.31 USD (20)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
3.39%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
231 (44.85%)
숏(주식차입매도):
284 (55.15%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
8.53 USD
평균 이익:
32.11 USD
평균 손실:
-90.55 USD
연속 최대 손실:
7 (-240.75 USD)
연속 최대 손실:
-3 062.38 USD (3)
월별 성장률:
5.21%
연간 예측:
63.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
879.98 USD
최대한의:
3 063.99 USD (30.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.74% (3 079.81 USD)
자본금별:
16.06% (586.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|164
|USDCAD
|68
|EURCHF
|34
|XAUUSD
|30
|EURAUD
|27
|USDCHF
|23
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|14
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|115
|EURCHF
|123
|XAUUSD
|1.5K
|EURAUD
|-593
|USDCHF
|-154
|AUDCAD
|131
|EURUSD
|-73
|AUDUSD
|106
|AUDCHF
|41
|CADCHF
|99
|EURGBP
|31
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|69
|CHFJPY
|78
|GBPCHF
|41
|USDJPY
|297
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|206
|CADJPY
|21
|GBPCAD
|248
|EURNZD
|-76
|EURCAD
|112
|GBPAUD
|-8
|NZDJPY
|119
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|70
|GBPJPY
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|3.7K
|USDCAD
|780
|EURCHF
|671
|XAUUSD
|2.8K
|EURAUD
|-1.4K
|USDCHF
|38
|AUDCAD
|567
|EURUSD
|281
|AUDUSD
|473
|AUDCHF
|155
|CADCHF
|254
|EURGBP
|-6
|NZDCHF
|-530
|NZDUSD
|187
|CHFJPY
|673
|GBPCHF
|257
|USDJPY
|1.6K
|NZDCAD
|128
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|27
|GBPCAD
|923
|EURNZD
|-703
|EURCAD
|396
|GBPAUD
|198
|NZDJPY
|357
|GBPNZD
|44
|AUDNZD
|36
|AUDJPY
|405
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +368.55 USD
최악의 거래: -1 022 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 257.44 USD
연속 최대 손실: -240.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.18 × 16077
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 424
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
81%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
38
99%
515
80%
3%
1.49
8.53
USD
USD
31%
1:500