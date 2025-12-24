- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
42.33 USD
En kötü işlem:
-59.45 USD
Brüt kâr:
172.40 USD (66 225 pips)
Brüt zarar:
-71.12 USD (134 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (150.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.19 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
3.22%
Maks. mevduat yükü:
3.79%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
7.79 USD
Ortalama kâr:
21.55 USD
Ortalama zarar:
-14.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-64.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.64 USD (3)
Aylık büyüme:
10.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.91 USD
Maksimum:
64.84 USD (6.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.37% (64.68 USD)
Varlığa göre:
5.27% (53.45 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-41
|XAUUSD
|143
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-83K
|XAUUSD
|14K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.33 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +150.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
Earnex-Trade
|0.32 × 81
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
