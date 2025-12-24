- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
8 (61.53%)
Убыточных трейдов:
5 (38.46%)
Лучший трейд:
42.33 USD
Худший трейд:
-59.45 USD
Общая прибыль:
172.40 USD (66 225 pips)
Общий убыток:
-71.12 USD (134 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
3.22%
Макс. загрузка депозита:
3.79%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.42
Мат. ожидание:
7.79 USD
Средняя прибыль:
21.55 USD
Средний убыток:
-14.22 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.64 USD (3)
Прирост в месяц:
10.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.91 USD
Максимальная:
64.84 USD (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.37% (64.68 USD)
По эквити:
5.27% (53.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-41
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-83K
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.33 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +150.19 USD
Макс. убыток в серии: -64.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
13
61%
3%
2.42
7.79
USD
USD
6%
1:500