트레이드:
13
이익 거래:
8 (61.53%)
손실 거래:
5 (38.46%)
최고의 거래:
42.33 USD
최악의 거래:
-59.45 USD
총 수익:
172.40 USD (66 225 pips)
총 손실:
-71.12 USD (134 720 pips)
연속 최대 이익:
5 (150.19 USD)
연속 최대 이익:
150.19 USD (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
3.22%
최대 입금량:
3.79%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.56
롱(주식매수):
13 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.42
기대수익:
7.79 USD
평균 이익:
21.55 USD
평균 손실:
-14.22 USD
연속 최대 손실:
3 (-64.64 USD)
연속 최대 손실:
-64.64 USD (3)
월별 성장률:
10.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
48.91 USD
최대한의:
64.84 USD (6.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.37% (64.68 USD)
자본금별:
5.27% (53.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-41
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-83K
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.33 USD
최악의 거래: -59 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +150.19 USD
연속 최대 손실: -64.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
13
61%
3%
2.42
7.79
USD
USD
6%
1:500