- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
8 (61.53%)
損失トレード:
5 (38.46%)
ベストトレード:
42.33 USD
最悪のトレード:
-59.45 USD
総利益:
172.40 USD (66 225 pips)
総損失:
-71.12 USD (134 720 pips)
最大連続の勝ち:
5 (150.19 USD)
最大連続利益:
150.19 USD (5)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
3.22%
最大入金額:
3.79%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
13 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.42
期待されたペイオフ:
7.79 USD
平均利益:
21.55 USD
平均損失:
-14.22 USD
最大連続の負け:
3 (-64.64 USD)
最大連続損失:
-64.64 USD (3)
月間成長:
10.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.91 USD
最大の:
64.84 USD (6.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.37% (64.68 USD)
エクイティによる:
5.27% (53.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-41
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-83K
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.33 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +150.19 USD
最大連続損失: -64.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
