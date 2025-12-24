- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
8 (61.53%)
亏损交易:
5 (38.46%)
最好交易:
42.33 USD
最差交易:
-59.45 USD
毛利:
172.40 USD (66 225 pips)
毛利亏损:
-71.12 USD (134 720 pips)
最大连续赢利:
5 (150.19 USD)
最大连续盈利:
150.19 USD (5)
夏普比率:
0.31
交易活动:
3.22%
最大入金加载:
3.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.56
长期交易:
13 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.42
预期回报:
7.79 USD
平均利润:
21.55 USD
平均损失:
-14.22 USD
最大连续失误:
3 (-64.64 USD)
最大连续亏损:
-64.64 USD (3)
每月增长:
10.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.91 USD
最大值:
64.84 USD (6.38%)
相对跌幅:
结余:
6.37% (64.68 USD)
净值:
5.27% (53.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-41
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-83K
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.33 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +150.19 USD
最大连续亏损: -64.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
13
61%
3%
2.42
7.79
USD
USD
6%
1:500