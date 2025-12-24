- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
8 (61.53%)
Negociações com perda:
5 (38.46%)
Melhor negociação:
42.33 USD
Pior negociação:
-59.45 USD
Lucro bruto:
172.40 USD (66 225 pips)
Perda bruta:
-71.12 USD (134 720 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (150.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.19 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
3.22%
Depósito máximo carregado:
3.79%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
13 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.42
Valor esperado:
7.79 USD
Lucro médio:
21.55 USD
Perda média:
-14.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-64.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.64 USD (3)
Crescimento mensal:
10.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.91 USD
Máximo:
64.84 USD (6.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.37% (64.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.27% (53.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-41
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-83K
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.33 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +150.19 USD
Máxima perda consecutiva: -64.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
100 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
13
61%
3%
2.42
7.79
USD
USD
6%
1:500