Ying Tu Xu

FXcpu NNN

Ying Tu Xu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
44 (95.65%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.35%)
En iyi işlem:
46.50 USD
En kötü işlem:
-30.50 USD
Brüt kâr:
453.42 USD (118 350 pips)
Brüt zarar:
-51.70 USD (21 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (211.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.70 USD (14)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
125.00%
Maks. mevduat yükü:
135.96%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
13.17
Alış işlemleri:
18 (39.13%)
Satış işlemleri:
28 (60.87%)
Kâr faktörü:
8.77
Beklenen getiri:
8.73 USD
Ortalama kâr:
10.31 USD
Ortalama zarar:
-25.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.50 USD (1)
Aylık büyüme:
38.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.50 USD (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (30.50 USD)
Varlığa göre:
43.08% (303.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 19
XAGUSDm 10
CHFJPYm 5
GBPUSDm 5
BTCUSDm 4
NZDCHFm 2
EURCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 50
XAGUSDm 181
CHFJPYm 107
GBPUSDm 11
BTCUSDm 4
NZDCHFm 20
EURCHFm 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 50K
XAGUSDm 3.6K
CHFJPYm 394
GBPUSDm 59
BTCUSDm 42K
NZDCHFm 32
EURCHFm 44
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.50 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +211.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.29 12:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 00:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 00:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 00:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
