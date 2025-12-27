- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
44 (95.65%)
Negociações com perda:
2 (4.35%)
Melhor negociação:
46.50 USD
Pior negociação:
-30.50 USD
Lucro bruto:
453.42 USD (118 350 pips)
Perda bruta:
-51.70 USD (21 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (211.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
226.70 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
127.48%
Depósito máximo carregado:
135.96%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
13.17
Negociações longas:
18 (39.13%)
Negociações curtas:
28 (60.87%)
Fator de lucro:
8.77
Valor esperado:
8.73 USD
Lucro médio:
10.31 USD
Perda média:
-25.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-30.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.50 USD (1)
Crescimento mensal:
38.55%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
30.50 USD (3.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.40% (30.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.08% (303.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|XAGUSDm
|10
|CHFJPYm
|5
|GBPUSDm
|5
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|50
|XAGUSDm
|181
|CHFJPYm
|107
|GBPUSDm
|11
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|20
|EURCHFm
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|50K
|XAGUSDm
|3.6K
|CHFJPYm
|394
|GBPUSDm
|59
|BTCUSDm
|42K
|NZDCHFm
|32
|EURCHFm
|44
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.50 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +211.47 USD
Máxima perda consecutiva: -30.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
39%
0
0
USD
USD
944
USD
USD
1
0%
46
95%
127%
8.77
8.73
USD
USD
43%
1:200