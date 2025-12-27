- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
44 (95.65%)
損失トレード:
2 (4.35%)
ベストトレード:
46.50 USD
最悪のトレード:
-30.50 USD
総利益:
453.42 USD (118 350 pips)
総損失:
-51.70 USD (21 811 pips)
最大連続の勝ち:
22 (211.47 USD)
最大連続利益:
226.70 USD (14)
シャープレシオ:
0.58
取引アクティビティ:
126.43%
最大入金額:
135.96%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
13.17
長いトレード:
18 (39.13%)
短いトレード:
28 (60.87%)
プロフィットファクター:
8.77
期待されたペイオフ:
8.73 USD
平均利益:
10.31 USD
平均損失:
-25.85 USD
最大連続の負け:
1 (-30.50 USD)
最大連続損失:
-30.50 USD (1)
月間成長:
38.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
30.50 USD (3.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.40% (30.50 USD)
エクイティによる:
43.08% (303.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|XAGUSDm
|10
|CHFJPYm
|5
|GBPUSDm
|5
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|50
|XAGUSDm
|181
|CHFJPYm
|107
|GBPUSDm
|11
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|20
|EURCHFm
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|50K
|XAGUSDm
|3.6K
|CHFJPYm
|394
|GBPUSDm
|59
|BTCUSDm
|42K
|NZDCHFm
|32
|EURCHFm
|44
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.50 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +211.47 USD
最大連続損失: -30.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
