交易:
46
盈利交易:
44 (95.65%)
亏损交易:
2 (4.35%)
最好交易:
46.50 USD
最差交易:
-30.50 USD
毛利:
453.42 USD (118 350 pips)
毛利亏损:
-51.70 USD (21 811 pips)
最大连续赢利:
22 (211.47 USD)
最大连续盈利:
226.70 USD (14)
夏普比率:
0.58
交易活动:
134.31%
最大入金加载:
135.96%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
13.17
长期交易:
18 (39.13%)
短期交易:
28 (60.87%)
利润因子:
8.77
预期回报:
8.73 USD
平均利润:
10.31 USD
平均损失:
-25.85 USD
最大连续失误:
1 (-30.50 USD)
最大连续亏损:
-30.50 USD (1)
每月增长:
38.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
30.50 USD (3.97%)
相对跌幅:
结余:
2.40% (30.50 USD)
净值:
43.08% (303.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|XAGUSDm
|10
|CHFJPYm
|5
|GBPUSDm
|5
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|2
|EURCHFm
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|50
|XAGUSDm
|181
|CHFJPYm
|107
|GBPUSDm
|11
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|20
|EURCHFm
|29
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|50K
|XAGUSDm
|3.6K
|CHFJPYm
|394
|GBPUSDm
|59
|BTCUSDm
|42K
|NZDCHFm
|32
|EURCHFm
|44
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.50 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +211.47 USD
最大连续亏损: -30.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
39%
0
0
USD
USD
944
USD
USD
1
0%
46
95%
134%
8.77
8.73
USD
USD
43%
1:200