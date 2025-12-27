- Прирост
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
44 (95.65%)
Убыточных трейдов:
2 (4.35%)
Лучший трейд:
46.50 USD
Худший трейд:
-30.50 USD
Общая прибыль:
453.42 USD (118 350 pips)
Общий убыток:
-51.70 USD (21 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (211.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
226.70 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
129.85%
Макс. загрузка депозита:
135.96%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
13.17
Длинных трейдов:
18 (39.13%)
Коротких трейдов:
28 (60.87%)
Профит фактор:
8.77
Мат. ожидание:
8.73 USD
Средняя прибыль:
10.31 USD
Средний убыток:
-25.85 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-30.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.50 USD (1)
Прирост в месяц:
38.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
30.50 USD (3.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (30.50 USD)
По эквити:
43.08% (303.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|XAGUSDm
|10
|CHFJPYm
|5
|GBPUSDm
|5
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|2
|EURCHFm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|50
|XAGUSDm
|181
|CHFJPYm
|107
|GBPUSDm
|11
|BTCUSDm
|4
|NZDCHFm
|20
|EURCHFm
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|50K
|XAGUSDm
|3.6K
|CHFJPYm
|394
|GBPUSDm
|59
|BTCUSDm
|42K
|NZDCHFm
|32
|EURCHFm
|44
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +46.50 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +211.47 USD
Макс. убыток в серии: -30.50 USD
