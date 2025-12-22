- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
170 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (16.67%)
En iyi işlem:
34.59 USD
En kötü işlem:
-132.09 USD
Brüt kâr:
935.92 USD (774 983 pips)
Brüt zarar:
-453.06 USD (257 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (203.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.90 USD (25)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
204
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
120 (58.82%)
Satış işlemleri:
84 (41.18%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
5.51 USD
Ortalama zarar:
-13.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.09 USD (1)
Aylık büyüme:
72.77%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.80 USD
Maksimum:
132.09 USD (16.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|103
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|293
|XAUUSD
|189
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|478K
|XAUUSD
|39K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.59 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +203.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
İnceleme yok