SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WFY Exness
Flavio Benites

WFY Exness

Flavio Benites
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
170 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (16.67%)
En iyi işlem:
34.59 USD
En kötü işlem:
-132.09 USD
Brüt kâr:
935.92 USD (774 983 pips)
Brüt zarar:
-453.06 USD (257 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (203.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.90 USD (25)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
204
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
120 (58.82%)
Satış işlemleri:
84 (41.18%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
5.51 USD
Ortalama zarar:
-13.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.09 USD (1)
Aylık büyüme:
72.77%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.80 USD
Maksimum:
132.09 USD (16.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 103
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 293
XAUUSD 189
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 478K
XAUUSD 39K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.59 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +203.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
66 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.22 18:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol