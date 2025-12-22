SegnaliSezioni
Flavio Benites

WFY Exness

Flavio Benites
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
170 (83.33%)
Loss Trade:
34 (16.67%)
Best Trade:
34.59 USD
Worst Trade:
-132.09 USD
Profitto lordo:
935.92 USD (774 983 pips)
Perdita lorda:
-453.06 USD (257 933 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (203.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.90 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
120 (58.82%)
Short Trade:
84 (41.18%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-13.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.09 USD (1)
Crescita mensile:
72.77%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.80 USD
Massimale:
132.09 USD (16.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 103
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 293
XAUUSD 189
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 478K
XAUUSD 39K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.59 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +203.90 USD
Massima perdita consecutiva: -19.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.12.22 18:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
