Flavio Benites

WFY Exness

Flavio Benites
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
204
Bénéfice trades:
170 (83.33%)
Perte trades:
34 (16.67%)
Meilleure transaction:
34.59 USD
Pire transaction:
-132.09 USD
Bénéfice brut:
935.92 USD (774 983 pips)
Perte brute:
-453.06 USD (257 933 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (203.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
203.90 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
204
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
120 (58.82%)
Courts trades:
84 (41.18%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
2.37 USD
Bénéfice moyen:
5.51 USD
Perte moyenne:
-13.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-19.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-132.09 USD (1)
Croissance mensuelle:
72.77%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.80 USD
Maximal:
132.09 USD (16.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 103
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 293
XAUUSD 189
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 478K
XAUUSD 39K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.12.22 18:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
