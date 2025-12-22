СигналыРазделы
Flavio Benites

WFY Exness

Flavio Benites
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 74%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
205
Прибыльных трейдов:
171 (83.41%)
Убыточных трейдов:
34 (16.59%)
Лучший трейд:
34.59 USD
Худший трейд:
-132.09 USD
Общая прибыль:
941.69 USD (780 754 pips)
Общий убыток:
-453.06 USD (257 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (203.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.90 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.25%
Макс. загрузка депозита:
2.13%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
166
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
120 (58.54%)
Коротких трейдов:
85 (41.46%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
2.38 USD
Средняя прибыль:
5.51 USD
Средний убыток:
-13.33 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.09 USD (1)
Прирост в месяц:
73.72%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.80 USD
Максимальная:
132.09 USD (16.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.50% (132.09 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 103
XAUUSD 102
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 293
XAUUSD 195
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 478K
XAUUSD 45K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.59 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +203.90 USD
Макс. убыток в серии: -19.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
еще 66...
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 17:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.