- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
205
Прибыльных трейдов:
171 (83.41%)
Убыточных трейдов:
34 (16.59%)
Лучший трейд:
34.59 USD
Худший трейд:
-132.09 USD
Общая прибыль:
941.69 USD (780 754 pips)
Общий убыток:
-453.06 USD (257 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (203.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.90 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
0.25%
Макс. загрузка депозита:
2.13%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
166
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
120 (58.54%)
Коротких трейдов:
85 (41.46%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
2.38 USD
Средняя прибыль:
5.51 USD
Средний убыток:
-13.33 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.09 USD (1)
Прирост в месяц:
73.72%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.80 USD
Максимальная:
132.09 USD (16.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.50% (132.09 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|103
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|293
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|478K
|XAUUSD
|45K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.59 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +203.90 USD
Макс. убыток в серии: -19.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
74%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
87%
205
83%
0%
2.07
2.38
USD
USD
13%
1:200